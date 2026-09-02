Čustveni Gianni Rijavec se je vrnil tja, kjer se je vse začelo (Suzy)

Nekateri kraji z leti dobijo prav poseben pomen. Za Giannija Rijavca je takšno domače dvorišče v Trnovem pri Novi Gorici, kjer se je pred 40 leti začela njegova glasbena pot. Prav tja se je pred dnevi vrnil s koncertom pod več kot 200 let staro lipo, prežetim s spomini in čustvi. »V štirih desetletjih se je nabralo več kot dva tisoč nastopov doma in v tujini, številne turneje ter več kot 120 avtorskih skladb,« pravi Gianni, ki je tokrat nastopil sam, ob svojem belem klavirju.

Poseben večer je skupaj z ženo Patricijo pripravil tudi kot napoved velike turneje Sentimenti, ki bo trajala še vse leto 2027. Največje presenečenje večera je prihranil za konec. Razkril je, da bo 9. julija 2027 pripravil veliki koncertni spektakel v kamnolomu v Solkanu, v bližini Soče, znamenitega Solkanskega mostu in slovensko-italijanske meje. Tam namerava prvič predstaviti tudi slovensko-italijanski duet Ljubezen je le ena – L'amore è uno solo, pesem o univerzalni ljubezni, ki ne pozna meja.