Čustveni Jernej Tozon: rad je mamin sinček (Suzy)

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Človek lahko prepotuje pol sveta, spozna nešteto ljudi in doživi marsikaj nepozabnega, a se na koncu vedno znova vrača tja, kjer se je vse začelo – v materinski objem. Jernej Tozon brez zadržkov prizna, da je mamin sinček, in to pove z nasmehom, ne z opravičilom. Na svojo navezanost na starše je ponosen, saj je hvaležen za vrednote, s katerimi so ga opremili za življenjsko pot. Prav oni so njegovi vzorniki, njihovih naukov pa ne nosi le v spominu, temveč jih poskuša tudi živeti. Posebno mesto v njegovem srcu ima seveda mama Zdenka. Z njo se lahko poglobi v pogovor in ji zaupa tudi tisto, česar morda ne bi povedal vsakomur, predvsem pa ve, da se lahko k njej zateče, ko potrebuje tolažbo. Čeprav se nezadržno približuje abrahamu, je v njem še vedno tisti fant, ki se zna za nekaj trenutkov skriti v mamino naročje in pozabiti, da je odrasel moški. S tem sporoča, da moramo znati stati na svojih nogah, a nikoli pozabiti kraja, kjer smo se nekoč počutili najbolj varne. Imeti ob sebi človeka, ki nas je naučil ljubiti, vztrajati in ostati dober, je privilegij, ne slabost.
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