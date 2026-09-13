Čustveni Jernej Tozon: rad je mamin sinček (Suzy)

Človek lahko prepotuje pol sveta, spozna nešteto ljudi in doživi marsikaj nepozabnega, a se na koncu vedno znova vrača tja, kjer se je vse začelo – v materinski objem. Jernej Tozon brez zadržkov prizna, da je mamin sinček, in to pove z nasmehom, ne z opravičilom. Na svojo navezanost na starše je ponosen, saj je hvaležen za vrednote, s katerimi so ga opremili za življenjsko pot. Prav oni so njegovi vzorniki, njihovih naukov pa ne nosi le v spominu, temveč jih poskuša tudi živeti. Posebno mesto v njegovem srcu ima seveda mama Zdenka. Z njo se lahko poglobi v pogovor in ji zaupa tudi tisto, česar morda ne bi povedal vsakomur, predvsem pa ve, da se lahko k njej zateče, ko potrebuje tolažbo. Čeprav se nezadržno približuje abrahamu, je v njem še vedno tisti fant, ki se zna za nekaj trenutkov skriti v mamino naročje in pozabiti, da je odrasel moški. S tem sporoča, da moramo znati stati na svojih nogah, a nikoli pozabiti kraja, kjer smo se nekoč počutili najbolj varne. Imeti ob sebi človeka, ki nas je naučil ljubiti, vztrajati in ostati dober, je privilegij, ne slabost.

Pevec je staršem hvaležen, da so ga vzgojili v odgovornega moškega.