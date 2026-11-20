Kako veliko Luku Sešku pomeni družina, dokazuje njegova nova skladba Ti si dokaz, da obstaja Bog. Navdih zanjo je našel v sreči brata Mihe, ki je julija ljubezen do izbranke Tare okronal s poroko. Luka mu je ob tej priložnosti želel podariti nekaj, kar bi mu ostalo za vse življenje. »Dolgo sem razmišljal, o čem naj pišem in kaj mu želim sporočiti. Bolj sem razmišljal, globlje sem tonil. Potem so zmagala prvinska čustva. Njegova sreča me osrečuje. To je to,« je iskren Luka. Ob tem doda: »To bi opisal kot najbolj čustveno in iskreno pesem, ki sem jo kadar koli odpel in napisal. Je poročno darilo za mojega brata in najlepši spomin na enega najlepših dni.«

Posebno vrednost ima videospot, v katerem sta glavni vlogi prevzela mladoporočenca, sestavljen je iz pristnih posnetkov njunega poročnega dne. »Bog je ljubezen. Ni nujno povezan z vero in prepričanji – ne deli, ampak povezuje. Tako kot ljubezen. Dokaz, da obstaja Bog, se skriva v ljudeh, ki jih imamo radi,« pravi pevec, ki tudi na svoji glasbeni poti ne pozablja na domače modrosti. »Doma so mi večkrat govorili, da štejejo dejanja, ne besede. Tega se bom držal.« S skladbo je dokazal, da zna domači nauk prenesti v dejanja, in bratu podaril nekaj, česar ni mogoče kupiti z denarjem.