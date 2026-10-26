Čustveni Petja Labović: Očetovstvo me je spremenilo do temeljev (Suzy)

Ko ugasnejo kamere in se konča še en igralski dan, Petjo Labovića čaka vloga, ki mu danes pomeni največ – vloga očeta. S partnerko Leo Mihevc skrbita za dvojčka Leva in Ivana, zato usklajevanje snemanj, predstav in družinskega življenja še zdaleč ni preprosto. »Zelo težko je. Včasih pogledam za nazaj kakšno obdobje in mi preprosto ni jasno, kako sva to sploh speljala,« je iskren igralec. Dodaja, da jima veliko pomeni pomoč bližnjih. Petja pravi, da je prav zdaj v obdobju, ko z otrokoma še posebno uživa. »Lev in Ivan bosta kmalu stara tri leta in resnično rad preživljam čas z njima. Je pa časa za počitek bolj malo.« Očetovstvo mu ni spremenilo le vsakdana, temveč tudi pogled nase in na igralski poklic.

»Očetovstvo me je spremenilo do temeljev in nazaj. Dalo mi je smisel in fokus,« pravi. »Na delo danes gledam precej manj usodno, kot sem nekoč. S tem ko je izginil pritisk, je prišla neka druga kvaliteta ustvarjanja, ki sem je zelo vesel,« je iskren. Svojega poklica zato nima nič manj rad. Še vedno se ga loteva z vso resnostjo in pravi, da ga opravlja z veseljem in vedno po najvišjih standardih, ki jih premore. Njegove življenjske prioritete so se končno postavile na svoje mesto. »Moj primarni fokus je nekje drugje. Družina je na prvem mestu, ne podrejam je delu.«