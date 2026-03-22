Čustveni princ William se je spomnil pokojne mame (Suzy)

V Veliki Britaniji materinski dan praznujejo vsako tretjo nedeljo v marcu. Princ William se je letos na ganljiv način spomnil pokojne mame princese Diane ter objavil njuno skupno, še nikoli videno fotografijo. »Spominjam se svoje mame, danes in vsak dan. Mislim na vse, ki se danes spominjajo nekoga, ki ga imajo radi. Srečen materinski dan, W.,« je zapisal v objavi. Fotografija iz leta 1984 prikazuje dve leti starega Williama in njegovo mamo na polju cvetočih rož na posesti Highgrove. Princ je v preteklosti že pripovedoval, kako z ženo, princeso Catherine, zaradi otrok ohranjata spomin na princeso Diano.

Valižanska princ in princesa otrokom pogosto pripovedujeta o pokojni babici.

»V hiši imamo več njenih fotografij in pogosto se pogovarjamo o njej,« je leta 2017 dejal v dokumentarcu ob dvajseti obletnici njene smrti. »Ko pospremim Georgea ali Charlotte zvečer v posteljo, jima pogosto govorim o njej in ju opominjam, da imata dve babici. Pomembno je, da vesta, kdo je bila. In da je obstajala.«

