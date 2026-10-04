Damiano David in Dove Cameron: pravljična poroka v Toskani (Suzy)

Ameriška igralka in pevka Dove Cameron ter pevec italijanske skupine Måneskin Damiano David, ki se je podal tudi na samostojno glasbeno pot, sta odprla novo poglavje svoje ljubezenske zgodbe. Na obredu daleč od radovednih pogledov javnosti sta si v očarljivem Montalcinu, v osrčju Toskane, obljubila večno zvestobo. Po poroki v zgodovinski stavbi mestne uprave se je praznovanje preselilo na razkošno posestvo del Bosco v dolini Val d'Orcia, kjer naj bi po poročanju italijanskih medijev svatje slavili kar dva dneva.

Mladoporočenca sta se prvič srečala na podelitvi glasbenih nagrad MTV leta 2022, a kot se je pozneje spominjala Dove, italijanski glasbenik sprva ni pokazal posebnega zanimanja za pogovor z njo. »Damiano me je komaj pogledal in ni deloval prijazno. Mislila sem, da me sovraži. Pozneje sem izvedela, da je bil takrat v zelo slabem obdobju. To ni imelo nič opraviti z mano, vendar sem bila užaljena.« Na srečo sta dobila drugo priložnost in se leto pozneje srečala na isti podelitvi, ko sta bila po besedah Cameronove oba veliko bolje. »Bil je zelo prijazen,« je povedala. »Vprašal me je, ali želim priti na njihov koncert v Madison Square Garden, in privolila sem. Nato sva postala par, in zdaj sva zaročena,« je januarja letos ob zaroki pripovedovala v podkastu Call Her Daddy.

Tridesetletna Dove in tri leta mlajši David živita razpeta med Los Angelesom in Italijo, že pred poroko pa sta govorila o tem, kako zelo jima ustreza mirno življenje, daleč od paparacev, rdečih preprog in nenehne pozornosti javnosti. Revija Vogue je na začetku tega meseca ob prihajajoči poroki objavila njun skupni intervju, v katerem sta spregovorila o svojem razmerju, vsakdanjem življenju in načrtih ter med drugim povedala, da se kljub slavi trudita živeti čim bolj normalno. Damiano je dejal, da se povsod, kjer je z izbranko, počuti kot doma. Razkrila sta še, da rada skupaj kuhata, nakupujeta in gledata resničnostne oddaje.

Nevesta si je želela poročno opravo, ki bi odražala njeno pripadnost skupnosti LGBTQ+ ter preplet moške in ženske energije.

Pred zvezo z Dove je bil Damiano približno šest let v nemonogamnem razmerju z Giorgio Soleri.