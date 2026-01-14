Damiano David in Dove Cameron zaročena po dveh letih zveze (Suzy)

Italijanski pevec Damiano David, ki se je uveljavil kot pevec skupine Måneskin in je nedavno začel samostojno kariero, je po malce več kot dveh letih zveze potrdil zaroko z ameriško igralko in nekdanjo članico zasedbe Descendants Dove Cameron. Ugibanja, da sta zaljubljenca zaročena, so sicer zakrožile že oktobra lani, ko je bilo med njunim sprehodom po Sydneyju na njeni roki opaziti bleščeč prstan. Sedaj sta na družbenih omrežjih objavila več fotografij, na katerih izstopa pomenljiv nakit. Zaročenca sta se prvič srečala leta 2022 na podelitvi nagrad MTV, kjer sta bila oba nominirana za najboljšega novega ustvarjalca. Govorice o njuni zvezi so vzniknile konec leta 2023, ko je bila ona opažena na njegovem koncertu v New Yorku. Kmalu se mu je pridružila na turneji po Braziliji, zvezo sta uradno potrdila februarja 2024, tedaj sta se skupaj sprehodila po rdeči preprogi tradicionalne gala večerje Clivea Davisa, zabave pred podelitvijo grammyjev.

»To bo čudovito leto,« je ob nizu fotografij na instagramu zapisal pevec.