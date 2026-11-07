Damir Tadić - Tadi Tada: »Ustvarjanje me ohranja pri življenju« (Suzy)

RAPER

Zaupal nam je, kako ga je oblikovalo odraščanje v rudarskem mestu, zakaj mu je glasba rešila življenje in kaj ga po vseh teh letih še vedno žene naprej.

Velenjski raper dobro ve, da denar vrti svet, vendar se zaveda, da z njim ni mogoče kupiti vsega. Tadi Tada, nekoč znan kot Nemir Tadija, ima za seboj več kot dve desetletji glasbene kariere in vrsto poslovnih podvigov. Ob izidu novega videospota Moj denar nam je zaupal, kako ga je oblikovalo odraščanje v rudarskem mestu, zakaj mu je glasba rešila življenje in kaj ga po vseh teh letih še vedno žene naprej. Velenje je mesto precej posebnih nasprotij. Rudarsko in delavsko okolje, močna priseljenska skupnost, svojevrstna ulična kultura in precejšnja ustvarjalna energija. Kako je bilo odraščati ...