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Damjana Golavšek o časih brez telefonov in interneta: »Imeli smo manj, živeli pa več« (Suzy)

Izjemna izvajalka se z nostalgijo spominja obdobja, ko se je veliko hodilo peš in se nikomur ni mudilo. Včasih se ob tem vpraša, ali res pripada tako drugačni generaciji ali pa je čas takrat preprosto tekel počasneje.
Pevka in igralka se rada ozira v preteklost, saj ji je prinesla številne dragocene življenjske lekcije.
Pevka in igralka se rada ozira v preteklost, saj ji je prinesla številne dragocene življenjske lekcije.
Tomaž Mihelič, foto osebni arhiv/instagram
 2. 8. 2026 | 06:00
3:42
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»Rodili smo se sredi šestdesetih let,« pripoveduje Dam­jana Golavšek. To je bil svet brez mobilnih telefonov, računalnikov in interneta. »Nismo imeli vsega, kar imajo otroci danes. Imeli pa smo ulice, polne igre, sveče, ki so nam molele iz nosu in smo jih spretno obrisali kar v rokav. Nosili smo ponošene obleke, ki so jih pred nami že imeli bratje in sestre, nove čevlje pa smo prvi teden hranili kar na nočni omarici, saj so tako lepo dišali. Po novem. Imeli smo čas in drug drugega,« se spominja brezskrbnega otroštva. »Odraščali smo v družinah, v katerih denarja pogosto ni bilo na pretek. ...
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