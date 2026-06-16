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Danaja Grebenc s harmoniko na svetovnem vrhu (Suzy)

Na tej poti jo je ves čas spremljal mentor, učitelj in prijatelj Klemen Rošer.
Danaja z mamo in očetom

Danaja z mamo in očetom

Dravograjčanka igra harmoniko 14 let, začela je že v vrtcu, zdaj jo tudi poučuje.

Dravograjčanka igra harmoniko 14 let, začela je že v vrtcu, zdaj jo tudi poučuje.

Mladenka obožuje živali.

Mladenka obožuje živali.

Nanjo je še posebno ponosen njen mentor Klemen Rošer.

Nanjo je še posebno ponosen njen mentor Klemen Rošer.

Danaja z mamo in očetom
Dravograjčanka igra harmoniko 14 let, začela je že v vrtcu, zdaj jo tudi poučuje.
Mladenka obožuje živali.
Nanjo je še posebno ponosen njen mentor Klemen Rošer.
Mojca Marot, foto osebni arhiv
 16. 6. 2026 | 06:00
3:59
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V nedeljo se je v italijanskem mestu St. Vigilio po štirih dneh končalo svetovno prvenstvo v igranju na diatonično harmoniko, na katerem je mlada Korošica in učenka Glasbene šole Rošer osvojila naslov absolutne svetovne prvakinje.

S svojo predanostjo harmoniki, muzikalnostjo in srčnostjo je 20-letna Danaja Grebenc iz Dravograda po petih osvojenih naslovih mladinske svetovne prvakinje dokazala, da je z vztrajnim delom mogoče doseči vse. Do naslova absolutne svetovne prvakinje ni prišla čez noč. Za tem izjemnim uspehom se skrivajo leta številne vaje, nastopi in odrekanja. Na tej poti jo je ves čas spremljal mentor, učitelj in prijatelj Klemen Rošer. »On ima zagotovo največ zaslug za to. V 12 letih učenja je pustil velik pečat v mojem življenju. Ves čas me je usmerjal z neverjetno potrpežljivostjo ob vseh mojih dvomih, z znanjem, ki ga ima še ogromno. Verjamem, da ga bo še mnoga leta z veseljem delil ne le z mano, ampak z vsakim, ki ga bo pripravljen sprejeti. V meni je velikokrat videl več, kot sem sama zmogla prepoznati, in me spodbudil, da nisem obupala. Na tekmovanjih, vajah in pripravah je bil tisti, ki je znal umiriti tremo ter najti prave besede, ki sem jih v tistem trenutku morala slišati. Njegovi nasveti niso ostali le pri glasbi, ampak so me naučili tudi discipline, odgovornosti in vztrajnosti. Danes vem, da je bilo vredno. Vsaka vaja, vsak nastop in vsaka izkušnja, četudi ne vedno dobra, so me pripeljali do vrha. Ob tem se moram zahvaliti še domačim in prijateljem,« je hvaležna Danaja. Vsa leta je bila odlična učenka, nato zlata maturantka, danes je študentka psihologije na Filozofski fakulteti v Mariboru. V harmoniko, ki jo igra že 14 let, se je zaljubila že kot otrok in si življenja brez nje ne predstavlja.

Dravograjčanka igra harmoniko 14 let, začela je že v vrtcu, zdaj jo tudi poučuje.
Dravograjčanka igra harmoniko 14 let, začela je že v vrtcu, zdaj jo tudi poučuje.
»Spremlja me na vsakem koraku. Poleg tega, da igram zase in tekmujem, harmoniko poučujem v Glasbeni šoli Rošer, kar je bila moja dolgoletna želja. To si želim početi tudi v prihodnje,« pravi dekle, ki je s harmoniko z družino prepotovalo že velik del sveta. »Pred tremi leti sem bila povabljena v Ukrajino, kjer sem sodelovala na svetovnem festivalu kulture, nastopila sem tako v Kijevu kot v mestu Lvov,« nam zaupa Danaja. Naslov absolutne svetovne prvakinje jo motivira za naprej, hkrati je potrditev, da se disciplina vedno obrestuje. »Nepozabnih trenutkov na odru je bilo ogromno. Rada se spomnim nastopa na svetovnem prvenstvu v Italiji leta 2023, kjer sem bila zelo sproščena, prav tako mi bo v lepem spominu ostal nastop v Maria Rojachu v Avstriji, kjer sem imela čast igrati s Sašem Avsenikom. Že to, da sem bila tja povabljena, me je izjemno razveselilo, a sploh si nisem predstavljala, da bi Sašo želel zaigrati z mano. To je bilo res lepo presenečenje,« pravi Korošica.

Sicer še zdaleč ne igra zgolj polk in valčkov, temveč je njen repertoar raznolik, zato narodne noše ne obleče prav pogosto. Tudi na svetovnem tekmovanju je ni. »A jo s ponosom oblečem ob kateri drugi priložnosti, sploh če takšno željo izrazijo organizatorji,« pravi Korošica, ki rada bere, še posebno poleti. »Obožujem naravo, rada se sprehajam s psom ali igram z našim muckom. Rada pečem, kuham in eksperimentiram v kuhinji, pogledam kakšen dober film, za sprostitev igram klavir. A bolj zase kot za druge,« pravi Danaja. V prihodnjih tednih si bo vzela čas za poležavanje na plaži ter druženje s prijatelji in družino. Hkrati bo poletje delovno, saj jo čakajo nastopi in priprave na nove projekte, zato bo sprostitev prepletla z glasbo.

 

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