Daniel Fazlić, svetovalec za UI na Delo mediji: Nove tehnologije bodo omogočile, da delujemo drugače (Suzy)

INTERVJU

Kariero je začel v novinarstvu že kot študent v Turčiji, nato se hitro usmeril v digitalni razvoj medijev. Posebno ga je zanimalo, kako v redakcijsko delo uvajati podatkovno novinarstvo, nove tehnologije in digitalne pristope k vsebinam.

Prvič v zgodovini imamo uporabnega 'osebnega pomočnika', zato smo lahko bolj suvereni tudi pri stvareh, ki jih ne poznamo, pravi.

Poklicno pot je nadaljeval na PRO PLUS in Bloomberg, pozneje v zasebnem sektorju. Danes se ukvarja predvsem z digitalizacijo, kibernetsko varnostjo in umetno inteligenco. Slednjo vidi kot orodje, ki nam bo marsikaj olajšalo, predvsem pa nepredstavljivo spremenilo način, kako se lotevamo širokega spektra opravil. Marsikdo je prestrašen zaradi hitrega napredka umetne inteligence. Je res tako grozno? Poglejva recimo kuhanje. Pred leti smo bili omejeni na knjige in recepte prijateljev. Z internetom smo dobili dostop do receptov kuhinj z vsega sveta ter videov s postopki priprave. S pomočjo te ...