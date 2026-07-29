Daniel z ognjem ustvarja neverjetne portrete: navdušil tudi svetovne zvezdnike (Suzy)

IZJEMEN TALENT

Samouk z Jesenic je razvil edinstveno tehniko risanja z ognjem, njegova osupljiva dela pa so navdušila milijone ljudi.

Modrost pravi, da se ni dobro igrati z ognjem. Vendar to ne velja za umetnika, ki ga širša javnost pozna pod vzdevkom Flameous. Ustvarjalec z Jesenic je v tem naravnem elementu našel svoj izraz in razvil edinstveno tehniko risanja s plamenom. Z njim na lesu ustvarja osupljive portrete slavnih glasbenikov, športnikov in drugih ikon. Njegova dela danes občudujejo milijoni po vsem svetu, pred kratkim pa je navdušil tudi legendarno skupino Black Eyed Peas. Daniel Ramalan si je s svojim talentom prislužil že več milijonov ogledov svojih del. Daniel Ramalan, ki od leta 2015 živi na Zgornji ...