Daniela iz MasterChefa: Skoraj vse jedi so lahko zdrave in slastne (Suzy)

INTERVJU

Iskreno je povedala, kaj vse je botrovalo njeni koreniti preobrazbi življenja in prehranjevanja.

V letošnjem MasterChefu se je Daniela Perdih izkazala že v uvodnem dvoboju, ko je pripravila piščančji gyros. Rada namreč ustvarja bolj zdrave, hranljive jedi, da so lahko tudi okusne, pa dokazuje s svojimi podjetniškimi idejami, ki se trenutno osredotočajo predvsem na zdravo hitro hrano. Po koreniti preobrazbi, ki ji ni prinesla le izgube kilogramov, ampak tudi novo poslovno pot in izpopolnjujoče partnerstvo, optimistično zre v prihodnost in druge spodbuja, da se vse da, če se hoče. V oddaji je iskreno povedala, kaj vse je botrovalo njeni koreniti preobrazbi življenja in prehranjevanja. ...