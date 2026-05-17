Dare Kaurič ima novo: Skoraj že pri notarju (Suzy)

Po skoraj letu dni sladkega počitka po zmagi na Melodijah morja in sonca se Dare Kaurič vrača z naslovom, ki medijem skoraj nesramno olajša delo. Nova pesem se namreč imenuje Bedak. A brez skrbi, ne gre za samokritični zlom, temveč za hudomušno popevko o človeku, ki dobro ve, da je zamočil.

Ve tudi, zakaj je izgubil ljubezen, a si pri tem ne zna veliko pomagati. Besedilo je napisal Drago Mislej - Mef, primorski glasbeni starosta, Dare je nanj menda čakal tako dolgo, da ga je ob prejemu skoraj simbolično overil pri notarju. Refren pove vse: »Sem tak, ker sem tak, meni ni pomoči.« Videospot je režiral Tine Mažgon, vizualne elemente umetne inteligence je prispeval Nikola Klavžar, scenarij je spisal kar Dare sam.

Toliko o njegovem širšem ustvarjalnem razponu. Skratka, po pesmi Kristalno jasno je zdaj prišlo še kristalno priznanje: bedak ostane bedak, Dare pa ostaja Dare – multipraktik.