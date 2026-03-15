Darja Barborič Vesel, mag. socialne pedagogike: »Če otrokom prihranimo frustracije, jim naredimo medvedjo uslugo« (Suzy)

EKSKLUZIVEN INTERVJU

Strokovnjakinja za odnose in vzgojo poudarja, da je ključ v ravnovesju med sočutjem in postavljanjem meja, saj otroci potrebujejo tudi izkušnje frustracij, da razvijejo odpornost in samostojnost.

Dela z najstniki, označenimi za problematične. Ukvarja se z usposabljanji za boljše odnose v skupinah, razreševanjem konfliktih situacij in vzgojnih zagat. Svetuje staršem, vzgojiteljicam in učiteljem, zaposlena je kot mobilna svetovalna delavka v Strokovnem centru. Je poročena in mama treh mladih odraslih deklet, ki pravi, da so družina in otroci njen vir veselja do življenja in hkrati prvinski izziv. Sodeluje tudi pri Familylabu, družinskem laboratoriju znanega danskega družinskega terapevta Jesperja Juula, kjer jo navdušuje spoznanje, da otroci niso naš projekt, ampak so sopotniki. Kako je ...