Darja Gajšek s harmoniko je voščila sinu (Suzy)

Glasbenica in voditeljica Darja Gajšek se že prihodnji teden vrača k rednim delovnim obveznostim. »Moj porodniški dopust se 12. maja zaključuje, Maj je tudi že prvič šel v vrtec,« nam je zaupala dan po velikem praznovanju. Sinu je za prvi rojstni dan voščila kar s harmoniko. »Obožuje njen zvok,« pove ponosna mama. Darja trenutno okreva po operaciji meniskusa, ki je bila neizogibna, a na srečo se njeno stanje izboljšuje. Veliko zaslug za to ima njen mož Alen, fizioterapevt in kondicijski trener Nogometnega kluba Celje, letošnjih državnih prvakov. Po novem fizioterapijo in treninge izvaja tudi doma, zato Darji na obravnavo ni bilo treba dolgo čakati.

Darja je sinu voščilo kar zaigrala.

»Nekaj privilegijev pa le imam,« se namuzne glasbenica. In če je enoletni Maj navdušen nad glasbo, je njuna hči Ema že večkrat dokazala, da ima velik dar za risanje. Očitno tudi tukaj jabolko ni padlo daleč od drevesa, saj nam je Darja zaupala, da tudi sama rada riše, pod njenimi prsti pa nastajajo čudovite risbe.