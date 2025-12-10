Darko Đurić: Če hočem uživati življenje, se moram za to potruditi (Suzy)

ZGODBA O VZTRAJNOSTI

Najprej opaziš njegove žareče oči in širok nasmeh – topel, svež, iskren. Čeprav je videl že veliko temnih plati življenja, se je odločil, da bo iskal svetlobo.

Pot do nje ni lahka. Vsak nov dan zahteva novo predanost, moč in energijo za vse izzive, ki si jih zadaja. Čeprav se je zaradi redke genske napake rodil brez obeh nog in ene roke, ne pozna besede nemogoče. Trmasto rine dalje svojim sanjam naproti. Pri tem s svojo zgodbo navdihuje druge. Nedavno je izdal knjigo Plosk ene roke, v kateri je iskreno ubesedil svoje življenje. Navdihujoče branje, ki nikogar ne pusti hladnega. Spoznal in sprejel sem, da mogoče nikoli ne bom dobil potrditve določenih ljudi. A mi je življenje ponudilo nešteto ljudi, ki me sprejemajo takšnega, kot sem. Pravijo, da mora ...