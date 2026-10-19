Darko Đurić navdihuje: drugim pomaga do samostojnosti (Suzy)

Plavalec in motivator Darko Đurić se je nedavno udeležil srečanja ljudi z obojestransko amputacijo nog v ameriški Oklahomi. Tokrat ne samo kot udeleženec, temveč kot mentor, ki s svojimi izkušnjami drugim pomaga odkrivati, koliko zmorejo. V začetku oktobra je namreč v mestu Duncan potekal vsakoletni kamp, namenjen izmenjavi izkušenj in učenju, kako s protezami živeti čim bolj aktivno, samostojno in neodvisno. Darko se ga udeležuje že od leta 2022, njegova zgodba s protezami pa sega v leto 2017, ko je že uporabljal mikroprocesorski koleni in se učil, kako ju čim bolje vključiti v vsakdanje življenje. »Na kampu se vsako leto učimo drug od drugega, kako živeti čim bolj aktivno in samostojno. Velika prednost je, da srečaš ljudi s podobno izkušnjo, ki te razumejo in ti pokažejo, kaj vse je mogoče,« pravi.

Letos je prevzel posebno vlogo mentorja, ki pomaga novincem. »Življenje ni laboratorij, v katerem je vse prilagojeno. Naučiti se moraš delovati v običajnem okolju. Navdušuje me, koliko si ljudje želijo samostojnosti in neodvisnosti ter koliko so pripravljeni narediti, da bi od kampa odnesli čim več.« Ob intenzivnem programu je našel še nekaj časa za raziskovanje ZDA. V Dallasu si je ogledal koncert legendarne skupine ZZ Top, doživel rodeo in obiskal tekmo ameriškega univerzitetnega nogometa, ki je privabila kar 90.000 gledalcev.