Daša Mačkić - Dash: Slovenka, ki osvaja evropsko klubsko sceno (Suzy)

Tudi pri didžejkah se Slovenci držimo nenapisanega pravila, da morajo najprej uspeti v tujini, preden jih opazimo doma. Nightwave, ki je bila tudi rezidentka BBC Radia 1, že desetletje osvaja svet iz Glasgowa, Brina Knauss se je na Ibizo in Tomorrowland prebila iz Milana, v Berlinu pa imamo ta hip kar dve železi v ognju. Glia je varovanka močne agencije Miracle, Daša Mačkić - Dash pa v svojih setih prepleta sodobni italodisco in sorodne zvoke. Ob delu za Unicef, nastopih po Evropi in organizaciji zabav, s katerimi povezujejo predvsem ženske ustvarjalne energije, ji za hobije ostane bolj malo časa. Kot bibliotekarka bi z veseljem prebrala kakšno knjigo več, nekoč pa bi jo rada tudi napisala.

Ob takem priimku nihče ne dvomi o njeni ljubezni do živali in res je bila v preteklosti prostovoljka v zavetišču. Rada tudi surfa in potuje, ena njenih velikih strasti pa so karaoke. »Pri tem je moj moto: manj posluha, več zabave! Mislim, da se ta ljubezen do 'fušanja' pri petju kaže tudi v mojih setih, saj polovico nastopa prepojem,« se na svoj račun pošali Dash. Pred njo je pestra jesen, med drugim nastop na festivalu #FUKSi. Ta bo v začetku oktobra v Odiseji BTC gostil Denniza Cruza in Jorisa Voorna, teren za njun nastop v areni za tri tisoč obiskovalcev pa bo pripravila prav Dash.