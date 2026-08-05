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Daša Mačkić - Dash: Slovenka, ki osvaja evropsko klubsko sceno (Suzy)

To jesen bo občinstvo ogrela pred zvezdnikoma elektronske glasbe Dennizom Cruzom in Jorisom Voornom.
Dash je ena najbolj osvežujočih ustvarjalk na slovenski elektronski sceni.
Dash je ena najbolj osvežujočih ustvarjalk na slovenski elektronski sceni.
C. R., foto Pia Neža Šorli
 5. 8. 2026 | 17:00
1:39
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Tudi pri didžejkah se Slovenci držimo nenapisanega pravila, da morajo najprej uspeti v tujini, preden jih opazimo doma. Nightwave, ki je bila tudi rezidentka BBC Radia 1, že desetletje osvaja svet iz Glasgowa, Brina Knauss se je na Ibizo in Tomorrowland prebila iz Milana, v Berlinu pa imamo ta hip kar dve železi v ognju. Glia je varovanka močne agencije Miracle, Daša Mačkić - Dash pa v svojih setih prepleta sodobni italodisco in sorodne zvoke. Ob delu za Unicef, nastopih po Evropi in organizaciji zabav, s katerimi povezujejo predvsem ženske ustvarjalne energije, ji za hobije ostane bolj malo časa. Kot bibliotekarka bi z veseljem prebrala kakšno knjigo več, nekoč pa bi jo rada tudi napisala.

Ob takem priimku nihče ne dvomi o njeni ljubezni do živali in res je bila v preteklosti prostovoljka v zavetišču. Rada tudi surfa in potuje, ena njenih velikih strasti pa so karaoke. »Pri tem je moj moto: manj posluha, več zabave! Mislim, da se ta ljubezen do 'fušanja' pri petju kaže tudi v mojih setih, saj polovico nastopa prepojem,« se na svoj račun pošali Dash. Pred njo je pestra jesen, med drugim nastop na festivalu #FUKSi. Ta bo v začetku oktobra v Odiseji BTC gostil Denniza Cruza in Jorisa Voorna, teren za njun nastop v areni za tri tisoč obiskovalcev pa bo pripravila prav Dash.

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