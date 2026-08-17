David Amaro bi se najraje zaprl v hladilnik (Suzy)

Za Davida Amara poletje ni čas za poležavanje, saj ima prav v najbolj vročih mesecih največ nastopov. »Poletje je zame vedno nekoliko drugačno kot za večino ljudi, ker je ravno takrat največ dela,« pravi. Tudi letos je načrtoval nekaj dni popolnega oddiha, a mu je nepričakovan uspeh nekoliko prekrižal načrte. »Zmaga na festivalu Biser Jadrana je prinesla kup novih priložnosti, zato se je poletje razvilo nekoliko drugače, kot sem si predstavljal.« A tega nikakor ne obžaluje. »Iskreno se nad tem ne morem pritoževati – takšne spremembe so najlepši del tega poklica.«

Za zdaj zato izkoristi predvsem krajše trenutke za predah. »Ko najdem kakšno prosto uro, jo najraje preživim ob morju ali v dobri družbi. Za pravi dopust bo čas nekoliko pozneje, ko se tempo umiri.« Do takrat ima vsaj preverjen recept za ohladitev. »Kar se tiče osvežitve, je moja prva izbira vedno dobra limonada,« razkriva. Ko pa tudi ta v najhujši vročini ni dovolj, mu ne zmanjka smisla za humor. »Med tokratnim vročinskim valom sem imel občutek, da bi bilo najlaže kar skočiti v hladilnik,« se zasmeji. Čeprav bo moral pravi dopust še nekoliko počakati, dobre volje Davidu ne manjka.