David Amaro: Razočaran sem bil, ker nisem zmagal (Suzy)

ISKRENA IZPOVED

Dolga leta se je boril predvsem sam s sabo, z dvomi in pomanjkanjem vere vase. A danes je vse drugače.

Navdušil je kot Dino Merlin, ganil kot Slimane, a hkrati poskrbel, da ga je po telefonu poklicala celo Lepa Brena. Dvaintridesetletni pevec David Amaro po velikem uspehu v finalu hrvaške različice šova Znan obraz ima svoj glas živi eno najlepših obdobij kariere. Toda pot do uspeha ni bila vedno lahka. Dolga leta se je boril predvsem sam s sabo, z dvomi in pomanjkanjem vere vase. A danes je vse drugače. V zadnjih mesecih ste navdušili s številnimi odmevnimi preobrazbami. Imate občutek, da ljudje danes bolj govorijo o vašem talentu in nastopih kot o vaši glasbi? Mislim, da se trenutno največ ...