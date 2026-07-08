David Urankar išče senco: Pregret asfalt ni zame (Suzy)

Čeprav je poletje čas, ko si najraje vzame nekaj dni za oddih, David Urankar ni navdušen nad vročinskimi valovi. Ko temperature poskočijo, si ritem dneva prilagodi tako, da se čim bolj izogne največji vročini. »Moram priznati, da vsakič znova ugotavljam, da nisem narejen za 30 stopinj in pregret asfalt,« se pošali simpatični voditelj. Večino aktivnosti zato načrtuje zgodaj zjutraj ali proti večeru, najtoplejši del dneva pa najraje preživi v senci ali družbi nežne klimatske naprave. »Pa z veliko vode,« še doda. Na dopust bo z družino še nekoliko počakal.

Najprej bosta morala sinova na počitniška tabora, nato si bosta z ženo Ajdo vzela nekaj dni samo zase. »Ko gresta otroka na počitniška kampa, midva za nekaj dni pobegneva na Dunaj,« razkrije. Po kratkem pobegu v avstrijsko prestolnico bo čas še za morski oddih, nato se bo spočit in poln energije vrnil v delovni ritem.