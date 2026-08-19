Dedki na dopustu: ko otroci prevzamejo režijo (Suzy)

POLETNE RADOSTI

Dopust, ki bi ga morda nekoč preživeli v miru, s knjigo v roki in pogledom proti morju, se spremeni v precej bolj živahen projekt.

Razvajanje Ljubljančan je komaj čakal, da bo njegov edinec Peter dobil prvo hčerko, saj se je neznansko veselil vloge dedka. Danes Magnificu prosti čas zapolnjujeta že dve vnukinji, Liana in Elina. Prepričan je, da so dedki in babice ustvarjeni za to, da razvajajo vnuke. FOTOGRAFIJE: osebni arhiv/Instagram

Znana je teorija, da človek z leti postaja vse modrejši. A poznamo tudi pravilo, da tisti z vnuki postanejo precej bolj odštekani. In če so to še slavni voditelji, priljubljeni pevci ali vrhunski športniki, je zgodba še bolj zabavna. Ko pridejo na počitnice njihovi najmlajši, se še najbolj resni gospodje nenadoma znajdejo v novi vlogi. Dragocenost življenja Ne le takrat, ko je lepo, tudi v težkih trenutkih je druženje z vnuki lahko zdravilno. To je že večkrat izkusil Andrej Šifrer, ki pravi, da se človek ob njih najlaže spomni, kako dragocene so preproste stvari. Ena takšnih je sedeti na ...