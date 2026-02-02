  • Delo d.o.o.
ODLOČEN

Dejan Dogaja obljubil: Do poletja bom shujšal (Suzy)

Za začetek se je za kar 100 ur popolnoma odpovedal hrani in je pil zgolj vodo, sokove in čaje.
Za nekaj časa se bo odpovedal vsem najljubšim pregreham.
Za nekaj časa se bo odpovedal vsem najljubšim pregreham.
A. K., foto osebni arhiv/Instagram
 2. 2. 2026 | 10:25
1:09
A+A-

Januar je mesec polnih telovadnic in novoletnih zaobljub, ki so povezane predvsem s hrano in bolj zdravim načinom življenja. Nekateri so nad svojimi že obupali in ugotovili, da odrekanje ni zanje, drugi so si užitke podaljšali in se šele nedavno odločili za korenito spremembo. Eden takšnih je energični Dejan Dogaja, ki je med prijatelji znan kot velik gurman in ljubitelj žlahtne kapljice. Za začetek se je za kar 100 ur popolnoma odpovedal hrani in je pil zgolj vodo, sokove in čaje.

Januar je izkoristil tudi za smuko.
Januar je izkoristil tudi za smuko.

»To je bil pravzaprav uvod v hujšanje, saj si želim poleti tehtati idealnih 75 kilogramov. Seveda bom moral delati tudi na kondiciji in pridobivanju mišic,« pravi Laščan, ki upa, da ga zrezki in njegove ostale najljubše jedi ne bodo zlahka premamili. Nedavno se je vrnil s smučanja, kjer je z okusno jedačo in pijačo razvajal brbončice, zdaj je nastopilo obdobje za čiščenje in krepitev telesa.

 

