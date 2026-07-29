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MED NASTOPI IN MORJEM

Dejan Dogaja poletje preživlja v Dalmaciji: »Mali Lev je pravi sonček« (Suzy)

Ob koncih tedna navdušuje občinstvo na odrih, med tednom pa uživa v družbi žene in sinčka.
Dejan si med številnimi nastopi najraje napolni baterije ob morju v Dalmaciji, kjer z družino uživa v sproščenih trenutkih.
Dejan si med številnimi nastopi najraje napolni baterije ob morju v Dalmaciji, kjer z družino uživa v sproščenih trenutkih.
A. M., foto osebni arhiv/instagram
 29. 7. 2026 | 09:00
1:27
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Za glasbenika Dejana Dogaja je poletje vse prej kot mirno. Ob koncih tedna s skupino nastopa po Sloveniji in na Hrvaškem, med tednom si baterije polni v Dalmaciji, kjer z družino preživlja že tretjo sezono. »Večino časa smo v našem mobilnem domu v Dragah, med Biogradom in Pakoštani. Tam se imamo res lepo, pogled s terase je neverjeten,« pripoveduje. Na morju ostajajo skoraj vse poletje. »Od konca maja do konca septembra sem bolj ali manj tam. Čez teden smo v Dalmaciji, za vikend skočim v Slovenijo, odigram nastope in se vrnem.«

Ribe najraje očisti sam in jih ob pogledu na morje speče na žaru.
Ribe najraje očisti sam in jih ob pogledu na morje speče na žaru.

Najlepše trenutke letos doživlja s sinčkom Levom. »Zdaj je še bolj luštno, ker mali že hodi. Res je pravi sonček,« pove ponosni očka. V vročih dneh prisega na preproste užitke. Rad si privošči hladno pivo, ribe pa očisti sam in jih na terasi ob pogledu na morje speče na žaru. Zraven se prileže tudi kozarec dobrega vina. Čeprav priznava, da ni knjižni molj, poleti najde čas tudi za branje. »Poskusim prebrati kakšno knjigo ali dve, da pride malo do izraza tudi pisana beseda,« sklene.

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