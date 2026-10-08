Dejanu dogaja tudi doma: podnevi oder, ponoči steklenička (Suzy)

Na odru je Dejan vedno v središču pozornosti, doma pa ga čaka sin Lev, ki dobro ve predvsem, kdaj je čas za stekleničko. »Ponoči se je treba nekajkrat zbuditi in jo pripraviti,« pravi Dejan. Pri skrbi za sina občuduje svojo partnerko Kiaro. »Ona to tako lepo obvlada, da ni nobenega problema. Jaz sem bolj kot ne pomočnik,« se nasmehne. V njihovem domu ima posebno mesto tudi glasba. Dejan Levu rad prepeva svojo otroško uspavanko, mali pa že posluša tudi druge očetove otroške skladbe. Morda bo nekoč razumel, da njegov oče na odru najraje skrbi za dobro voljo, doma pa zna pokazati tudi svojo nežnejšo plat.

Prav to želi Dejan razkriti tudi z novo pesmijo Moje srce poplesava. Ko je začel samostojno pot, je izdal skladbo Nenormalno lepo, v kateri se je, kot pravi, najbolj prepoznal. Zdaj ima podoben občutek. »Ta pesem je najbolj podobna moji prvi. Želim si ustvarjati še več glasbe v tem žanru,« je povedal. Težko pa bi ji pripel natančno oznako. Je pop? Balada? »Nekje vmes,« pravi. Podobno bi opisal tudi sebe. Še vedno je Dejan, ki rad pride prvi na zabavo in zadnji odide, zapoje ter poskrbi, da se imajo ljudje lepo.