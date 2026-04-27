Delavna Nina Ivanič je zavihala rokave (Suzy)

Igralki Nini Ivanič vse več pomeni čas, ki ga preživlja v naravi. Še posebno ljube so ji je prekmurske ravnice, ki jo pomirijo in ji pobožajo dušo. Razlog za to, da se ob vikendih in prostih dneh pogosto odpravi v ta od prestolnice malce oddaljeni raj, je, da ima tam domačijo njen oče. V teh negotovih časih je dragoceno imeti svoj kos zemlje, ki jo lahko obdeluješ. Igralkina družina je ima toliko, da se je v nekoč pohvalila, da je je dovolj za več generacij.

Nina Ivanič se v Prekmurju loteva pomladnih opravil na posestvu.

Na zelenjavnem vrtu tako vsako leto pridelajo obilico domačih dobrot, ki večji del leta bogatijo njihov jedilnik z vitamini in minerali. A kot vedo vsi kmetje in vrtičkarji, se pri delu z zemljo ne da dolgo počivati na lovorikah. Na vrtu se nič ne postori samo od sebe, poleg ljubezni je treba vanj vlagati tudi veliko truda. Nina je zato zavihala rokave in se energično lotila dela. »Je treba delat, ne pa okol' ga …« je zapisala na instagramu ob fotografijah, ki kažejo, kako je odločno sedla na traktorsko kosilnico, nato pa še pograbila travnik in okoli dreves ter pospravila za sabo.