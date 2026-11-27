Eva Boto najraje uživa v udobju svojega doma, kjer ji družbo dela prav poseben sostanovalec. »Moj cimer ne plačuje najemnine,« se zasmeji ob omembi štirinožnega prijatelja. »Oba rada dolgo spiva. Poležavanje, čim dlje, kolikor gre!« priznava. Precej manj navdušena je nad gospodinjskimi opravili, še posebno čiščenjem, zato je nekaj ustvarjalnega nereda prav nič ne moti. »Tako je tudi v moji glavi. Nisem organiziran človek. Ta kaos poskušam preliti na papir,« se namuzne Eva, ki največ ustvarja ob večerih. Njen novi album je že skoraj dokončan, pred kratkim je izdala ganljivo pesem Samo ta večer, posvečeno pokojnemu botru. Balado je napisala skozi oči svoje botre, ki je izgubila moža, in vanjo vtkala njene resnične besede.

»Vesela sem in hvaležna, da sem to bolečino lahko prelila v nekaj tako lepega. To je bil na neki način tudi moj način žalovanja,« je iskrena. Eva nam je še zaupala, da se že pripravlja na praznični december, ko praznuje rojstni dan, vendar bo imela zaradi nastopov precej dela in manj časa za ogledovanje lučk. Pevka je sicer prava mojstrica peke cimetovih rolic, ki jih je letos na željo prijateljice spekla kar sredi poletja. Pri njej torej lahko po praznikih zadiši kadar koli, nove pesmi pa nastajajo tudi sredi ustvarjalnega nereda.