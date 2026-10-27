Denis Avdić in Marja Milič: o denarju pred večtisočglavo množico (Suzy)

Čeprav ni šlo za koncert svetovne zvezde ali športni spektakel, se je v ljubljanski Hali Tivoli zbralo kar 4.300 ljudi. Radijski in televizijski voditelj Denis Avdić in ustanoviteljica Money-how Marja Milič sta v Slovenijo pripeljala Morgana Housla, avtorja svetovne uspešnice Psihologija denarja, ki je bila prodana v več kot desetih milijonih izvodov in prevedena v več kot 40 jezikov. Na enem največjih dogodkov s področja finančnega opismenjevanja pri nas je Housel govoril o denarju, čustvih, potrpežljivosti in življenjskih odločitvah.

»Ta večer mi je dal nekaj, česar ne moreš izmeriti s številkami. Občutek, da ima smisel, kar počnem. Res smo pisali zgodovino,« je bila ganjena Marja, ki je poudarila, da je bil dogodek velik finančni, čustveni in logistični zalogaj, a hkrati dokaz, da si finančno znanje zasluži največje odre. Za podporo in zaupanje se je zahvalila Denisu Avdiću, občinstvo je nagovoril upravljavec premoženja Andraž Grahek. Sporočilo večera je segalo dlje od nasvetov o investiranju. Obiskovalce je spodbudilo k razmisleku o tem, kaj jim denar pomeni, koliko ga je dovolj in ali živijo po svojih merilih. »Če bo zaradi tega večera kdo začel drugače upravljati svoj denar ali se doma z otroki pogovoril o financah, je bil cilj dosežen,« meni Marja.