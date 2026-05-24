Denis Avdić in Miha Deželak o dobrodelnosti: »Prav je pomagati tistim, ki nimajo ničesar« (Suzy)

DEŽELA JUNAKOV

Dobrodelna akcija bo tudi letos povezala Slovenijo in otrokom iz socialno šibkejših družin omogočila nepozabne počitnice na morju.

Radijska voditelja sta s ponosom in hvaležnostjo spregovorila o letošnji desetdnevni akciji Dežela junakov, ki tudi tokrat združuje Slovenijo z jasnim ciljem – pomagati otrokom iz socialno šibkejših družin. »To ni več le projekt na kolesih, ampak gibanje, ki dokazuje, da smo skupaj neustavljivi,« sta povedala pred začetkom dobrodelne zgodbe. Ta se bo začela 27. maja, ob 9. uri zjutraj. Ob tem ju preplavljajo posebni občutki, da lahko skupaj z ekipo znova pišejo zgodbo solidarnosti. Prepoznavna glasova Radia 1 sta prepričana, da bo Cene Prevc, ki letos prvič stopa na čelo akcije in poganja ...