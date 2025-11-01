Denis Avdić iz enih drugih časov: takšen je bil v policijski uniformi (Suzy)

Bili so to povsem drugačni časi, ko se je radijski mogotec sprehajal naokoli v opravi moža postave. Policijski poklic je Denisu Avdiću pustil nešteto vznemirljivih izkušenj, ki niso bile vedno prijetne. Zaradi svojega talenta je dolgo kolebal, ali se podati na oder in se preleviti v suverenega standup komika ali je državna služba zadostno zagotovilo za stabilno življenje. Na srečo številnih, zlasti sebe, je slekel uniformo in stopil za mikrofon, kar ga je izstrelilo med največje slovenske zvezde.

Ponosen je, da je poslušal svoj notranji glas.

Za svoje kreativne projekte je večkrat poiskal navdih ravno pri dogodivščinah, ki jim je bil priča na zahtevnih intervencijah. Njegov prvi javni nastop je bil tako odmeven, da je dobil od nadrejenih prijazen namig, da bi bilo bolje, če se poslovi od policijske kariere. Danes jim je hvaležen, saj si je ustvaril zveneče ime in odlične pogoje za uresničevanje idej.