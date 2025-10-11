  • Delo d.o.o.
BIL JE NJEGOV IDOL

Denis Avdić žaluje: Zbogom, Halid! (Suzy)

»Na njegovem koncertu nisi čakal, da zapoje tisto tvojo, saj so bile vse tvoje,« je dejal užaloščeni voditelj.
Žalujoči Denis ni zamudil priložnosti za srečanje z mojstrom, ki je pel o upanju in ljubezni.
Žalujoči Denis ni zamudil priložnosti za srečanje z mojstrom, ki je pel o upanju in ljubezni.
T. M., Foto: osebni arhiv/Facebook
 11. 10. 2025 | 16:40
1:25
A+A-

»Premalo je dni, da bi drug drugemu prizadejali bolečino,« se je z verzom izjemnega bosanskega pevca poklonil njegov največji občudovalec Denis Avdić. Halid Bešlić je v času vojne v Bosni in Hercegovini odigral res ogromno koncertov za begunce in žrtve vojnega nasilja, lani pa je nastopil tudi na razprodanem koncertu v Stožicah. Takrat je radijski voditelj prišel na svoj račun in se stisnil k svojemu idolu, a niti slutil ni, da bo to poslednji objem.

»Ni bilo odvečnega šova, plesa, ognjemetov, konfetov in svetlobnih učinkov. Ni bilo cirkusa, a je bil kljub temu spektakel. Z glasom, besedili in glasbo. Na njegovem koncertu nisi čakal, da zapoje tisto tvojo, saj so bile vse tvoje,« je dejal užaloščeni voditelj. Zaveda se, da odhajajo glasbeni velikani, Šaban, Sinan, Đej in sedaj še Halid. Za njimi bo ostala praznina, pravi, vendar ga tolaži, da jo bodo še dolgo polnile pesmi in spomini. Radijec ni edini, številni slovenski glasbeniki, tudi Vlado Kreslin, so objavili svoje zgodbe o legendarnem pevcu.

