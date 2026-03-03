Denis Novato s harmoniko na olimpijskih igrah (Suzy)

Denis Novato, ki je že večkrat nastopil pred nekdanjim papežem Frančiškom, mu izročil posebno harmoniko iz slovenskega lesa, njegov odtis roke je v muzeju slavnih harmonikarjev v italijanskem Recoaru Terme, prejel pa je tudi viteški naziv italijanske republike in prestižno nagrado Oberkrainer Award, prijateljuje s številnimi znanimi športniki. V Cortini d'Ampezzo je pogodbeno nastopal za enega od generalnih pokroviteljev letošnjih olimpijskih iger, kar je bila seveda odlična priložnost za druženje s slovenskimi in italijanskimi športniki. Mnoge med njimi zelo dobro pozna. Denimo italijanski smučarki Sofio Goggio, dobitnico bronaste medalje v smuku, ki je prižgala olimpijski ogenj, in olimpijsko prvakinjo v superveleslalomu Federico Brignone. Ne preseneča torej, da je bil ob njiju na praznovanju njunih dosežkov, dogajanje pa je popestril z diatonično harmoniko, ki jo obe očitno obožujeta. Sofia je nanjo celo zaigrala nekaj tonov in dokazala, da ima rada zven frajtonarice.

»Na mojo harmoniko je najprej zaigrala malo za šalo. Posnetek, ki sem ga objavil na družbenih omrežjih, je bil deležen številnih pohval in komentarjev. Naslednji dan je Goggia želela ponoviti nastop z mano pred novinarji, nato je posnetek še sama delila na svojem profilu na instagramu. V nekaj urah je zabeležil več kot 400 tisoč ogledov,« nam je zaupal Novato. Med nastopom za smučarko Brignone ga je opazila ameriška ekipa televizijske hiše TV NBC in ga že naslednji dan najela za igranje na njihovi zasebni zabavi. »Igral sem še na številnih drugih dogodkih zaprtega tipa in bil gost v slovenski hiši, kjer sem se družil z znanimi športniki in podjetniki, med njimi je bil tudi Damjan Špan. Tino Maze in Andreo Massija sem srečal večkrat in se že dobro poznamo. Vesel sem, da je Tina navdušena nad slovensko glasbo,« pravi Denis, ki je prvič srečal kolesarskega asa Primoža Rogliča in nekdanjega vrhunskega skakalca Petra Prevca.

Soffia Goggia je na harmoniko zaigrala nekaj tonov.

Šampiona sta ga navdušila s preprostostjo. »Vnašanje tradicionalne glasbe v tako prestižen mednarodni kontekst, kot so olimpijske igre, je bila zame neverjetna izkušnja. Hvaležen sem organizatorjem za priložnost, da sem lahko s harmoniko pospremil nepozabne trenutke med zasneženimi vrhovi,« je iskren. Maja bo praznoval abrahama, kar bo nedvomno še ena svojevrstna dogodivščina.

S Tino Maze se dobro poznata.