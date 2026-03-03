  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MEH NA MAH

Denis Novato s harmoniko na olimpijskih igrah (Suzy)

Zamejski Slovenec Denis Novato je bil prisoten na letošnjih zimskih olimpijskih igrah, kjer je s harmoniko popestril uradne in zasebne dogodke. Na teh se je mudil v družbi domačih in tujih športnikov.
Denis in olimpijska prvakinja Federica Brignone

Denis in olimpijska prvakinja Federica Brignone

Soffia Goggia je na harmoniko zaigrala nekaj tonov.

Soffia Goggia je na harmoniko zaigrala nekaj tonov.

S Tino Maze se dobro poznata.

S Tino Maze se dobro poznata.

V družbi kolesarskega asa Primoža Rogliča

V družbi kolesarskega asa Primoža Rogliča

Denis in olimpijska prvakinja Federica Brignone
Soffia Goggia je na harmoniko zaigrala nekaj tonov.
S Tino Maze se dobro poznata.
V družbi kolesarskega asa Primoža Rogliča
Mojca Marot, FOTO: Osebni arhiv
 3. 3. 2026 | 06:25
2:41
A+A-

Denis Novato, ki je že večkrat nastopil pred nekdanjim papežem Frančiškom, mu izročil posebno harmoniko iz slovenskega lesa, njegov odtis roke je v muzeju slavnih harmonikarjev v italijanskem Recoaru Terme, prejel pa je tudi viteški naziv italijanske republike in prestižno nagrado Oberkrainer Award, prijateljuje s številnimi znanimi športniki. V Cortini d'Ampezzo je pogodbeno nastopal za enega od generalnih pokroviteljev letošnjih olimpijskih iger, kar je bila seveda odlična priložnost za druženje s slovenskimi in italijanskimi športniki. Mnoge med njimi zelo dobro pozna. Denimo italijanski smučarki Sofio Goggio, dobitnico bronaste medalje v smuku, ki je prižgala olimpijski ogenj, in olimpijsko prvakinjo v superveleslalomu Federico Brignone. Ne preseneča torej, da je bil ob njiju na praznovanju njunih dosežkov, dogajanje pa je popestril z diatonično harmoniko, ki jo obe očitno obožujeta. Sofia je nanjo celo zaigrala nekaj tonov in dokazala, da ima rada zven frajtonarice.

»Na mojo harmoniko je najprej zaigrala malo za šalo. Posnetek, ki sem ga objavil na družbenih omrežjih, je bil deležen številnih pohval in komentarjev. Naslednji dan je Goggia želela ponoviti nastop z mano pred novinarji, nato je posnetek še sama delila na svojem profilu na instagramu. V nekaj urah je zabeležil več kot 400 tisoč ogledov,« nam je zaupal Novato. Med nastopom za smučarko Brignone ga je opazila ameriška ekipa televizijske hiše TV NBC in ga že naslednji dan najela za igranje na njihovi zasebni zabavi. »Igral sem še na številnih drugih dogodkih zaprtega tipa in bil gost v slovenski hiši, kjer sem se družil z znanimi športniki in podjetniki, med njimi je bil tudi Damjan Špan. Tino Maze in Andreo Massija sem srečal večkrat in se že dobro poznamo. Vesel sem, da je Tina navdušena nad slovensko glasbo,« pravi Denis, ki je prvič srečal kolesarskega asa Primoža Rogliča in nekdanjega vrhunskega skakalca Petra Prevca.

Soffia Goggia je na harmoniko zaigrala nekaj tonov.
Soffia Goggia je na harmoniko zaigrala nekaj tonov.

Šampiona sta ga navdušila s preprostostjo. »Vnašanje tradicionalne glasbe v tako prestižen mednarodni kontekst, kot so olimpijske igre, je bila zame neverjetna izkušnja. Hvaležen sem organizatorjem za priložnost, da sem lahko s harmoniko pospremil nepozabne trenutke med zasneženimi vrhovi,« je iskren. Maja bo praznoval abrahama, kar bo nedvomno še ena svojevrstna dogodivščina.

S Tino Maze se dobro poznata.
S Tino Maze se dobro poznata.
V družbi kolesarskega asa Primoža Rogliča
V družbi kolesarskega asa Primoža Rogliča

Več iz teme

Denis Novatoolimpijske igreglasbaharmonikaSuzy
ZADNJE NOVICE
08:20
Novice  |  Slovenija
ŽE 12. ZBIRKA

Srečkova ljubezen ne popušča

Predstavitev nove zbirke kot poklon življenju, ustvarjanju in ljubezni do poezije.
Primož Hieng3. 3. 2026 | 08:20
08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
08:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RAZLIČNI VZROKI

To ni le težava starejših, ampak tudi več kot milijarde mladih po svetu

Zanemarjene težave lahko vodijo v izgubo sluha, ta pa vpliva na socialne odnose, samozavest in kognitivne sposobnosti.
3. 3. 2026 | 08:05
08:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRTNA PROMETNA NESREČA

Po trčenju se je traktor prevrnil na streho in zagorel, voznik (51) na kraju umrl

Zgodilo se je na regionalni cesti Novo mesto - Otočec.
3. 3. 2026 | 08:05
07:49
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Brez skrivnosti, le dobre surovine: tako nastaja najboljša kranjska klobasa v Sloveniji

Pozoren moraš biti, da vse narediš tako, kot je napisano, pravi Jože Mlinarič, ki dela najbolje ocenjeno in najbolj okusno kranjsko klobaso.
Alenka Kociper3. 3. 2026 | 07:49
07:42
Novice  |  Svet
NASVET

Če nimate za drago meso, jejte jetra, svetuje minister za zdravje

Zdravstveni minister ZDA ob inflaciji svetuje nakup cenejših vrst mesa. Podobno je pred dobrima dvema stoletjema svetovala francoska kraljica.
3. 3. 2026 | 07:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Slovenija je zraven: kako zgraditi temelj nove suverenosti

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki