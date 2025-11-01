Desa Muck in Mario Galunič: prijatelja za vedno (Suzy)

DVA VELIKANA SVOJE OBRTI

Pišoča igralka in iznajdljivi voditelj sta dokaz, da je mogoče obdržati trdno prijateljstvo in drug drugemu postati nepreračunljivi zaupnik, četudi se spoznata pod žarometi.

Letos mineva 30 let, odkar sta se združila dva velikana svoje obrti. Mojstrica pisane in igrane besede ter virtuoz v ustvarjanju družabnega programa. Na poti od sodelavcev do trdnega prijateljstva in družinske povezanosti se je zgodilo nešteto nepozabnih dogodivščin, ki sta jih za vedno shranila v srce. Predvsem sta hvaležna, da sta se našla. Na slovenski medijski sceni se redki odnosi tako poglobijo, da trajajo desetletja. Pišoča igralka in iznajdljivi voditelj sta dokaz, da je mogoče obdržati trdno prijateljstvo in drug drugemu postati nepreračunljivi zaupnik, četudi se spoznata pod ...