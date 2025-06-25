Deset let družinskega spektakla Mamma Mia! (Suzy)

IZREDNO PRILJUBLJEN

V nedeljo, 15. junija, je minilo natanko deset let od premiere slovenske različice muzikala Mamma mia!, ki mu lahko brez slabe vesti pripišemo, da so se v Sloveniji odprla vrata zanimanja za to vrsto umetnosti.

Muzikal, ki temelji na uspešnicah švedske skupine Abba, je bil premierno prikazan že 1999. na londonskem West Endu, po 2001. so ga gledali tudi na Broadwayu. Leta 2008 je nastala svetovna filmska uspešnica, ki je muzikalu dala krila, sedem let pozneje smo ga na odru ljubljanskih Križank prvič gledali tudi pri nas. Ravno zato so večer pred deseto obletnico nastopili tam, kjer bodo poleti spet nastopali, sicer se bodo selili v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma, saj zaradi logističnih težav s predstavo ne bodo več gostovali po drugih slovenskih mestih, kot je pojasnil glavni producent Jurij ...