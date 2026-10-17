Deset let Hiše iluzij: nič ni tako, kot se zdi (Suzy)

Na Kongresnem trgu 13 se skriva svet, v katerem običajna pravila nenadoma izgubijo veljavo. Med več kot 70 eksponati in iluzijami je težko izbrati najljubšega. V znamenitem vorteks tunelu se zdi, da se vse okoli nas vrti, čeprav so tla povsem pri miru. Amesova soba poskrbi, da je lahko človek v enem kotu videti kot velikan, v drugem kot palček. V obrnjeni sobi se svet postavi na glavo, neskončna soba s pomočjo ogledal ustvari občutek prostora brez konca, postelja žebljev obiskovalce prepriča, da se lahko na prvi pogled neprijetna izkušnja spremeni v zabaven preizkus poguma.

Desetletje presenečenj

Hiša iluzij je v desetih letih postala ena prepoznavnejših doživljajskih znamenitosti Ljubljane. Vsako leto jo obišče približno 100.000 ljudi, med njimi družine, šolarji, turisti, pari in skupine prijateljev. Ponudbo so z leti nadgrajevali z dodatnimi doživetji, ki obisk spremenijo v pravo raziskovalno dogodivščino. Lov na iluzije obiskovalce z ugankami, skritimi namigi in nalogami spodbuja, da posamezne eksponate odkrijejo še podrobneje. Digitalna igra 'mimika' pa s pomočjo kod QR odpira dodatne vsebine in izzive. Ob klasičnih ogledih so na voljo organizirani obiski, rojstnodnevna praznovanja in skupinska doživetja za podjetja.

Brez starostne omejitve

Čeprav se morda zdi, da je Hiša iluzij namenjena predvsem otrokom, odrasli v njej pogosto odkrijejo prav toliko razlogov za navdušenje. Kdaj ste nazadnje podvomili o tem, kar vidite? Ali se iskreno nasmejali fotografiji, na kateri ste videti, kot da kljubujete gravitaciji? Na srečo to ni le kraj za opazovanje, saj lahko eksponate preizkušamo, raziskujemo in ob njih pošteno napnemo možgane.

Iz Ljubljane v širni svet

Uspeh ljubljanske Hiše iluzij je presegel tudi slovenske meje. Prav izkušnje, pridobljene pri nas, so bile podlaga za razvoj mednarodne blagovne znamke Museum of Senses, ki je danes prisotna v Milanu, Madridu, Pragi in Bukarešti. »Ljubljana je bila izhodišče naše uspešne mednarodne zgodbe. Ob desetletnici smo izjemno ponosni in veseli, da smo v tem času sprejeli več kot milijon obiskovalcev ter ustvarili nešteto trenutkov presenečenja, smeha in odkrivanja. Ta jubilej je predvsem priložnost za iskreno zahvalo vsem obiskovalcem, ki nam že desetletje zaupajo, se vračajo k nam in svoje navdušenje delijo z drugimi,« pravi direktor Jan Lah. Deset let je za Hišo iluzij tako šele začetek novih presenečenj. In če nas je v tem času česa naučila, je to predvsem spoznanje, da stvari niso vedno takšne, kot se zdijo na prvi pogled.

Jubilejni popusti

Sicer pa je Hiša iluzij 10. oktobra deseti rojstni dan zaznamovala s celodnevnim praznovanjem, čarovniškimi in gledališkimi predstavami, ustvarjalnimi delavnicami, igrami ter glasbo. Praznično vzdušje se nadaljuje tudi po rojstnem dnevu. V okviru akcije 10 let – 10 EUR lahko obiskovalci vse do 19. oktobra Hišo iluzij obiščejo za deset evrov. Jubilejne vstopnice so od 11. do 19. oktobra na voljo ob spletnem nakupu za obisk v tem obdobju.

Vsaka iluzija skriva svojo zgodbo in razlago.

Obiskovalci se učijo, ne da bi imeli občutek, da se učijo.