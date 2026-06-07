Deset let sta živeli narazen: Lea Mederal znova objela svojo sestro (Suzy)

Deset let. Dovolj dolgo, da otrok zraste iz dojenčka v šolarja, in ravno prav, da življenje večkrat spremeni smer. Za Leo Mederal je bilo to tudi desetletje, v katerem je njena sestra živela na drugi strani Atlantika, daleč od družinskih kosil, praznikov in vseh drobnih pozornosti, ki jih običajno jemljemo za samoumevne. Ko je Katjo zaradi službe pot odpeljala v ZDA, si ni nihče predstavljal, kako hitro bodo leta spolzela mimo. Medtem sta obe postali ženi in mamici ter doživeli največje življenjske prelomnice vsaka v svojem svetu.

Fotografije otrok, dolgi telefonski pogovori in videoklici so pomagali ohranjati bližino, a niso mogli nadomestiti objema ali spontanega obiska. Zato je njuna sreča danes toliko večja. Po dolgem času ločenih poti sta si oddahnili, da bosta lahko nadoknadili zamujeno in skupaj ustvarjali nove spomine. Včasih največje osebne zmage niso povezane s kariero, denarjem ali uspehom. Najlepše darilo je preprosto to, da so ljudje, ki jih imamo najraje, spet blizu. Takšen občutek te dni preveva Leo, saj se zaveda, da bo lahko ljubo sorojenko odpeljala na najlepše izlete po Sloveniji.