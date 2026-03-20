Desetletje navdihujočih zgodb: Naj Suzy še dolgo lepša medijski svet! (Suzy)

Draga Suzy, vse najboljše za tvojih 10 let! Kot bi bilo včeraj se spomnim navdušenja in strasti ob tvojem nastajanju. Vse je bilo lahkotno, vse se je sestavljalo in zame je bil to znak, da je tvoj prihod v medijski svet tudi energijsko podprt. Ob zgodbah iz sveta znanih in slavnih je bil moj namen ustvarjati tudi vsebine, ki odpirajo duha in so lahko opora bralcem v procesu sprememb, ki vodijo v novi svet. Revija Suzy je bilo posebno poslanstvo v moji novinarski karieri, na katerega sem zelo ponosna. Še posebno na to, da jo od prvega dne ustvarja povezana in kreativna ekipa, ki se medsebojno podpira, navdihuje in je še danes, ob desetem rojstnem dnevu, bolj ali manj ista, še vedno dela s strastjo in željo po dobrih zgodbah. Zato sem prepričana, da bo Suzy preživela tudi tiskanim medijem neprijazne čase, ker se čuti energija tistih, ki jo ustvarjajo. Prav zato sem pred dobrega pol leta mirna odšla novim izzivom naproti. Draga ekipa revije Suzy, ne popuščaj, naj te vodijo ustvarjalnost, sveže ideje, iskrivost in poslanstvo delati dobro revijo. Bralci to čutijo. Naj Suzy še dolgo lepša medijski svet!

Barbra Jermann, prva urednica revije Suzy

Petra Julia Ujawe. FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Težko je verjeti, kako hitro mine desetletje. V tem času smo spisali ogromno zgodb: presenetljivih, šokantnih, ganljivih in zabavnih. Prisluhnili smo ljudem, ki so doživljali zanimive stvari, in predstavili tiste, ki so počeli kaj nenavadnega. Vedno smo si upali pisati drugačne zgodbe, predvsem pa že ves ta čas ustvarjamo z mislijo na vas, bralce. Večkrat smo pomislili, kako zelo bi se tudi vi zabavali, če bi bili na naših uredniških sestankih, na katerih ne manjka ne drame ne smeha ne norih idej. Prav ta medsebojna povezanost in žar v ekipi sta zaslužna za to, da berete tako raznolike in zanimive vsebine. Veseli me, da našo Suzy tako zvesto jemljete za svojo sopotnico, saj prav vsako novo številko pripravljamo skrbno in preudarno. V čast mi je, da sem bila dolga leta njena redaktorica in pozneje tudi urednica. Vi pa ostanite z nami, ker najboljši časi še prihajajo!

Petra Julia Ujawe

Anita Krizmanić. FOTO: osebni arhiv

Zdi se, da ob prvem velikem jubileju revije tudi sama praznujem delček osebne poti. Poti, ki me je v zadnjem desetletju pošteno preoblikovala. Suzy mi je dala priložnost, da sem se dokazovala kot novinarka, željna novih pogovorov, izkušenj in spoznanj. Ob njej in ljubih sodelavcih sem rasla, se učila ter vedno znova z velikim veseljem ugotavljala, da me zgodbe ljudi, ki mi prihajajo naproti, spodbujajo, navdihujejo in mi širijo obzorja. Ob vsaki novi me je preplavil val navdušenja, da jo bom lahko ljudem predstavila skozi svoje oči in občutja. Prvega februarja sem z veliko mero odgovornosti in spoštovanja do vsega, kar smo ustvarili v tem času, sprejela nov izziv. Biti urednica Suzy ni le velika čast, ampak tudi neizmerna strast in zaveza, da se bomo še naprej trudili razsvetljevati in razveseljevati medijski prostor. Prepričana sem, da nam bo to še dolgo uspevalo.

Anita Krizmanić, urednica revije Suzy

Ajda Janovsky. FOTO: Marko Feist

Še danes se spomnim prve številke, ki jo je krasila Melania Trump, in nas. Kako ponosni smo bili, da smo del tega projekta, ki je, kot se je kmalu izkazalo, resnično prinesel še kako potreben svež veter v slovenski medijski prostor. Suzy je bila in vedno bo revija, ki se je lotevamo z dobro energijo in z upanjem, da bo ta dosegla naše bralce. Ne veste, kako srečni smo, ko nam to uspe! Draga Suzy, vse najboljše za tvoj deseti rojstni dan. Želim ti, da bi v tem norem svetu med ljudmi še naprej širila ljubezen in dobro voljo.

Ajda Janovsky

Pri reviji Suzy sicer nisem od njenega samega začetka, sem pa dovolj dolgo, da sem spremljala njeno rast in preobrazbo. Kot tehnična urednica sem hvaležna za vsako izkušnjo, za vse viharje in mirne pristane, ki mi jih prinaša delovni vsakdan. Predvsem pa sem hvaležna za sodelavce, ob katerih nenehno rastem. Draga Suzy, vse najlepše in še na mnoga leta!

Tijana Todorović Šolinc

Največji privilegij je ustvarjati v varnem, razumevajočem, povezanem in kreativnem okolju. Ko iz ekipe sodelavcev nastane družina prijateljev, se napolni srce z neprecenljivo zagnanostjo, da še bolj predano razveseljuješ ljudi z doživetimi zgodbami. Suzy ni samo revija, je način življenja. Škrlatna, rumena in modra pa so že celih deset let moji najljubši odtenki. Nabrali smo dovolj kondicije, da upihnemo svečke z rojstnodnevne torte prve okrogle obletnice. Še zdaleč se nismo utrudili in ostalo je ogromno idej za naslednjo dekado. Zato na zdravje, ti spogledljiva gospa v najstniški preobleki.

Tomaž Mihelič. FOTO: osebni arhiv

Tomaž Mihelič

Zgodbe pišejo ljudje in v čast mi je, da nam je uspelo v desetih letih dati glas toliko čudovitim, pogumnim, svetlim dušam, ki spreminjajo svet z nami. Na začetku mojega ustvarjanja astroloških in ezoteričnih vsebin v Suzy je marsikdo gledal zviška nanje, medtem ko nas danes vse več v naravi išče divjo hrano, svete kraje, ustvarja rodovna posestva in razume, da je pri vsem v življenju potrebno ravnovesje. Veseli me, da smo ga vsa ta leta prav tako ohranjali v reviji, ki tudi v meni prižiga iskro optimizma in zaupanja, ki nam ga dandanes tako pogosto primanjkuje.

Mateja Blažič Zemljič. FOTO: osebni arhiv

Mateja Blažič Zemljič

Takole je 'mama' revije Suzy Barbra Jermann skupaj z odgovornim urednikom Slovenskih novic in Dela Bojanom Budjo leta 2016 zarezala v prvo torto. FOTO: Dejan Javornik

Revija Suzy je izšla ob 25. obletnici Slovenskih novic. FOTO: Igor Mali

Na sproščenih zasebnih druženjih so se rodile številne ideje in zamisli. FOTO: osebni arhiv

V času epidemije smo proslavili pet let izhajanja. FOTO: Dejan Javornik

Leta 2018 je imela naša zabava leta v Križankah orientalski pridih. FOTO: mediaspeed