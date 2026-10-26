Divja hrana: lekarna, ki raste pod našimi nogami (Suzy)

ŠIPEK

Oktobra so plodovi šipka že v polni moči. Spada med najbogatejše domače vire vitamina C in drugih antioksidantov.

Ko smo se odtujili od narave in nevede prepustili skrb za svoje zdravje institucijam, smo v le nekaj generacijah pozabili na znanje in veščine naših prednikov, ki so si težave lajšali z rastlinami iz domačega okolja. Vedno se kaj najde Jeseni začne primanjkovati sveže lokalne zelenjave in sadja. Zato se splača raziskati naravo, kjer še vedno najdemo rastline, bogate z minerali, vitamini in antioksidanti. Naši predniki so poznali številna zelišča, lubje, gobe, lišaje in korenine, ki so jih vse leto nabirali za domačo lekarno ali uporabljali sveže. Zakladnica vitamina C Oktobra so plodovi šipka ...