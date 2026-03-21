DJ Umek: abraham v velikem slogu (Suzy)

'Fotr' regionalne tehno scene, ki še vedno sousmerja plesne tokove kot avtor, založnik in mentor talentov, letos praznuje abrahama. Uroš Umek ne pričakuje, da mu bodo prijatelji postavili mlaj, bo pa jubilej 23. oktobra obeležil s festivalom Umek 5.0 – (Ne)združljivo.

Tina Maze mu je pred leti ob srečanju na letališču povedala, da ji je všeč skladba Hard Times. Foto: osebni arhiv

»Ob zabavi v dveh arenah s kupom didžejev vseh generacij bomo večer odprli s koncertom, kot ga še ni bilo in ga najbrž tudi nikoli več ne bo. Zadevo bom začinil s kupom glasbenih legend, harmoniko in kitaro ter vsem, kar je vmes. Presenetilo me je, da so se na povabilo vsi odzvali pozitivno in celo s konkretnimi predlogi, kaj bi lahko ustvarili. Kakšen gost bo pričakovan, nekateri ne,« napoveduje legendarni didžej. Razkril je, da je med več kot 20 povabljenci zasedba Laibach in pevka Senidah, napovedal je celo balet. Mimogrede, ko se je lani lotil koncerta s simfoniki, je vstopnic zmanjkalo v 17 dneh, a letos kopnijo še enkrat hitreje.