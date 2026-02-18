Če sta brata Avsenik začetnika narodnozabavne glasbe, je Uroš Umek oče tehna. Prav zaradi tega se ga je prijel vzdevek 'fotr', saj je to plesno zvrst ponesel po vsem svetu. Ne preseneča, da je na svoji profesionalni poti deležen občudovanja, ki si ga je prislužil s svojim načinom dela in izjemno osebnostjo. Je veliko in toplo srce med mačisti v industriji napuha, kar ga dela še bolj priljubljenega in zaželenega. Prizorišča, na katerih nastopa, so v hipu razprodana, zelo cenjen je tudi njegov spoštljiv odnos do sodelavcev in prijateljev. Sodobna družba potrebuje več takšnih.

