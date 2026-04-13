Djotiš ne napoveduje prihodnosti (Suzy)

»Djotiš je indijska astrologija in kot znanje izvira iz pradavnih vedskih časov, ko je bil priznan kot sistematična znanost. Beseda djotiš pomeni svetloba, saj je kot luč, ki osvetljuje našo življenjsko pot. Pomaga nam, da razumemo svojo preteklost, vzroke, ki so spletli različne situacije v našem življenju, s preventivnimi tehnikami nam pomaga spremeniti sedanjost, povečati svobodno voljo ter izbrati prihodnost. Vedski modreci so opazovali naravne ritme, gibanje planetov in življenje na Zemlji ter dodelali matematični sistem, ki nam jih pomaga razložiti, jim slediti in si s tem pomagati k bolj z naravo usklajenemu, zdravemu, srečnemu in izpolnjenemu življenju,« pojasni Tina Pipan in doda, da vseeno ni namen djotiša predvidevanje prihodnjih dogodkov, temveč pomoč pri tem, kako si z drugačnimi odločitvami, pravilnim razumevanjem in usmerjenim delovanjem sami vsak trenutek ustvarjamo lastno lepšo prihodnost. Je notranji kompas, ki nam pokaže pravo pot, a tudi mogoče ovire na njej, ki se jim – če jih seveda poznamo – lahko izognemo.