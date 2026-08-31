Dobra vila Maja: Ali znamo izbrati drugače?

DUHOVNI NASVET

Dokler ne usvojimo lekcije, se nam stvari ponavljajo. Čustvene zgodbe se znova odpirajo in vračajo, da nekaj razumemo ali dokončno zaključimo.

Ob delu na sebi sem opazila zanimive cikluse, ki se radi ponavljajo, saj preverjajo, koliko smo se v zadnjem času naučili. Preden stvari obrnemo in se nam lekcija zares zasidra, najprej privrejo na površje občutki, ki smo jih dolgo tlačili, hkrati se poveča tudi naša čustvena občutljivost. Zato nezadovoljstvo veliko teže ignoriramo. Na plan pridejo vprašanja, ki niso bila nikoli zares razrešena. To je obdobje, ko si človek začne postavljati vprašanja, manj analizira in se sprašuje, kaj v resnici čuti. Vprašati se mora, kaj je njegova resnica. Hkrati to obdobje zahteva tudi težke pogovore s ...