Dobra vila Maja: Če si ljubezen, ne iščeš ljubezni (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Seveda potrebujete bližino, vendar od partnerja ne smete pričakovati, da bo s svojo ljubeznijo dokazoval vašo vrednost.

Ste se kdaj vprašali, zakaj iščete ljubezen? Ker verjamete, da sami sebi niste dovolj. Druga oseba tako postane odgovor na nekaj, česar si sami še ne znate dati. V drugem človeku pogosto iščete, kar pogrešate v odnosu do sebe: sprejetost, varnost, potrditev in občutek lastne vrednosti. Če si sami ne znate dati občutka, da ste dovolj, partnerjeva ljubezen postane dokaz vaše vrednosti. Takrat se lahko pojavijo strah pred izgubo, navezanost, ljubosumje in potreba po nenehnem potrjevanju. Partnerjeva bližina postane vaš notranji mir. Ob njem se počutite celi, ko se oddalji, začnete izgubljati ...