Dobra vila Maja: drama in občutek pomembnosti (Suzy)

DOBRA VILA

Vaš notranji mir ni pogojen s tem, da vam nekdo prizna, da imate prav. Ne potrebujete potrditve drugih, da lahko zaupate sebi. Vsak naj bo zvest sebi in svoji resnici.

Kolikokrat vas potegne v energijo zunanjega sveta in začnete dokazovati svoj prav, se boriti, maščevati, čutiti strah, jezo ali nemoč? Vse to je svet drame, ki nam daje zelo močan občutek identitete in pomembnosti. Takrat ni več pomembno, kaj je res, temveč predvsem to, da imamo prav. Ne dopuščamo drugih pogledov in ne slišimo drugih. Če nekdo na drugi strani prizna, da imamo prav, se počutimo varne. Ne gre le za potrditev ideje, temveč za potrditev nas samih. Če je naša notranja stabilnost odvisna od tega, ali se drugi strinjajo z nami, lahko njihovo nestrinjanje hitro doživimo kot grožnjo. ...