Dobra vila Maja: Duša in zavest (Suzy)

DOBRA VILA

Ta trenutek imate možnost izbire. Boste še naprej na poti svoje osebnosti ali se boste podali na pot duše? Boste še naprej nekaj, kar so vas naučili, da ste – ali boste to, kar ste v resnici?

Naša zavest je kot knjižnica znanja. Vaša naloga je, da se v tem življenju spomnite sebe in se zopet povežete s to zavestjo. Zavest je večna, ima vpogled v to, zakaj ste tukaj, pozna vaš namen. Nikoli ne obsoja, samo sprejema, opazuje in razume. Vaša zavest niso misli in čustva. Vaša zavest so občutki. Ravno zato sem napisala že toliko knjig o mislih in občutkih, saj so 'krivi' za to, da se ne povežete s svojo zavestjo duše. Kaj niste še opazili, da duša ve stvari in ne deluje na enak način kot vaš um? Duša že ima znanje o vaših prejšnjih življenjih na tem ali katerem drugem planetu. Ko se ...