Dobra vila Maja: Ego je zanimiva stvar (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Pravzaprav smo vsak dan največkrat v konfliktu sami s seboj, ne z okolico. Zapomnite si: to, kar vidite v drugih, krepite tudi v svoji notranjosti.

Kolikokrat se zgodi, da ljudem omenim, da imajo težave, ker je v njih neka bolečina, in s tem sprožim odziv. Vsi zagovarjajo svoj ego, ne vidijo, da je težava v njih samih. Dejstvo je, da so ljudje do vas lahko zadirčni, nesramni in neiskreni. A še globlje dejstvo je, da s tem v resnici ravnajo proti sebi in svojemu telesu, ne proti vam. Če razumete, da vsak posameznik izhaja iz svoje notranje rane, boste laže sprejeli, da vam nihče v resnici nič noče. Pravzaprav smo vsak dan največkrat v konfliktu sami s seboj, ne z okolico. Zapomnite si: to, kar vidite v drugih, krepite tudi v svoji ...