Dobra vila Maja: Kaj daje občutek moči? (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Pomembno je, da razumete, da je vsak, še tako težek odnos, ki ga imate z drugimi ljudmi, priložnost za rast in zdravljenje. Ne gre toliko za vedenje drugih, temveč za to, kaj srečanje z njimi prebudi v vas.

Se boste odzvali z egom, obsojanjem, tekmovanjem, potrebo po tem, da imate prav, ali z zamero? Ali pa se boste odzvali s sočutjem, odpuščanjem in ljubeznijo? Boste v sebi gojili težke, nizke in negativne energije ali boste začeli pridobivati več notranjega miru, sočutja in sposobnosti odpuščanja? Vi niste odgovorni za vedenje drugih in to tudi ne pomeni, da morate sprejemati njihove besede in dejanja. Od vas je odvisno, kaj sprejmete za svojo resnico in kako se vas dotaknejo zunanje okoliščine. Pozornost usmerite na svoj odziv – tega lahko spremenite. Če v nekom vidite energijo, moč, modrost, ...