  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DUHOVNI NASVET

Dobra vila Maja: Kaj je čustveno telo? (Suzy)

Če nečesa ne izrazimo, se po navadi jezimo, čutimo žalost ali sram.
Maja Debevc
Maja Debevc
Maja Debevc
 5. 1. 2026 | 06:25
3:14
A+A-
Naše čustveno telo nosi vsa naša trenutna in potlačena čustva, naše rane. Povezano je s tem, kako doživljamo odnose z drugimi, reagiramo na situacije in čutimo sebe. Težave nastanejo, ko človek ne zna predelati čustev, ki jih čuti, ali jih potlači. Takrat ostanejo ujeta v telesu, umu in predvsem energijskem polju. To vpliva na naše počutje, zdravje in vedenje. Če v otroštvu nismo smeli izražati npr. jeze, se naučimo, da ta ni varna. Posledično jo potlačimo in živi nekje v našem fizičnem sistemu. Če nečesa ne izrazimo, se po navadi jezimo, čutimo žalost ali sram. Velikokrat se to zgodi, ko nas ...

Več iz teme

čustvaodnosiduhovni nasvetDobra vila Maja
ZADNJE NOVICE
07:35
Šport  |  Tekme
ALPSKO SMUČANJE

Vse je bilo zelo lepo v Kranjski Gori, pogrešali le domačo bero

V Kranjski Gori 10.000 gledalcev.
Siniša Uroševič5. 1. 2026 | 07:35
07:30
Novice  |  Svet
VOJNA

Donald Trump po napadu na Venezuelo grozi Kolumbiji

Donald Trump: Kolumbija je tudi zelo bolna, vodi pa jo bolnik, ki rad prideluje kokain in ga prodaja ZDA, ampak tega ne bo počel dolgo.
5. 1. 2026 | 07:30
07:15
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: krompirjev golaž, juha proti prehladu in druge domače dobrote

Kaj kuhati ta teden? Ideje za kosilo, enostavni domači recepti, jedi na žlico in predlogi za vsak dan od ponedeljka do petka.
Odprta kuhinja5. 1. 2026 | 07:15
07:11
Šport  |  Odmevi
NBA

Luka Dončić igral kljub bolečinam in vodil Lakerse do zmage (VIDEO)

Luka Dončić popeljal LA Lakers do zmage nad Memphisom.
5. 1. 2026 | 07:11
06:50
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNI DOGODEK

Že 31. so nazdravili pod gladino (FOTO)

Tradicionalnega dogodka ob Velenjskem jezeru se je udeležilo 13 potapljačev. Najstarejši je bil 75-letni upokojeni učitelj tehnike.
Jože Miklavc5. 1. 2026 | 06:50
06:45
Novice  |  Slovenija
MIHA ISTENIČ

Slovo sina pionirja slovenskega peničarstva; zaprisežen športnik, ki je v mladosti igral punk

Umrl je Miha Istenič, druga generacija priznane družine Istenič z Bizeljskega. Pred dobrim tednom so predstavili film o življenjski zgodbi njegovega očeta Janeza.
Simona Fajfar5. 1. 2026 | 06:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki