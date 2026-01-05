Dobra vila Maja: Kaj je čustveno telo? (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Če nečesa ne izrazimo, se po navadi jezimo, čutimo žalost ali sram.

Naše čustveno telo nosi vsa naša trenutna in potlačena čustva, naše rane. Povezano je s tem, kako doživljamo odnose z drugimi, reagiramo na situacije in čutimo sebe. Težave nastanejo, ko človek ne zna predelati čustev, ki jih čuti, ali jih potlači. Takrat ostanejo ujeta v telesu, umu in predvsem energijskem polju. To vpliva na naše počutje, zdravje in vedenje. Če v otroštvu nismo smeli izražati npr. jeze, se naučimo, da ta ni varna. Posledično jo potlačimo in živi nekje v našem fizičnem sistemu. Če nečesa ne izrazimo, se po navadi jezimo, čutimo žalost ali sram. Velikokrat se to zgodi, ko nas ...