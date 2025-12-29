Dobra vila Maja: Kaj je iluzija? (Suzy)

DUHOVNI NASVET

Naredite prostor za nove možnosti in dovolite, da vesolje vodi igro. Lahkotno vas bo vodilo. Naučite se kot voda izogibati oviram in iščite rešitve.

Ali ste pripravljeni videti, kdo ste brez misli, čustev, ega, vlog, prepričanj, vzorcev? Kdo ste brez filtrov? Zapomnite si: lažejo vam lahko samo vaše misli, um in čustva. Občutek nikoli ne laže. Vaše misli so pomembne, ker svoje življenje kreiramo z njimi kot mentalno projekcijo. Zavedanje iluzije je mojstrstvo nad iluzijo. Ali veste, da beseda maya pomeni iluzija oz. to, kar se zdi resnično, a ni? Mar ni ironija (ali usoda), da mi je ime Maja in učim o mislih, občutkih, čustvih in iluzijah? Vse je navidezna resničnost. Iluzija je zgolj tančica, ki vas ločuje od vaše zavesti. Ko se zaveš ...